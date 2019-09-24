‘Neşeli Günler’ Adnan Menderes’te gerçekleştirildi

Karesi Belediyesi tarafından Sıfır Atık Çevre Temizliği ve Geri Dönüşüm Bilinciyle düzenlenen "Karesi Neşeli Günler Çocuk Oyunları ve Sinema Günlerinin" Adnan Menderes Mahallesi'ndeki üçüncü etkinliği yoğun ilgi gördü

Sıfır Atık Çevre Temizliği ve Geri Dönüşüm Bilincinin geliştirilmesi amacıyla Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen "Karesi Neşeli Günler Çocuk Oyunları ve Sinema Günlerinin" etkinliğinin üçüncü ayağı 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Geleneksel çocuk oyunlarıyla başlayan etkinlikte ülkemizin birbirinden değerli sinema sanatçılarının rol aldığı "Gülen Gözler" adlı film gösterildi. Sinema gösterimi öncesi Karesi Belediyesi tarafından kurulan stantlara plastik şişe, kapak, kullanılmış pil, eski oyuncalar, kitap gibi eşyalar getiren aileler ve çocuklarına patlamış mısır ve gazoz ikramında bulunuldu.

Sıfır atık stantı kuruldu

"Karesi Neşeli Günler Çocuk Oyunları ve Sinema Günleri"nde vatandaşlar alanı tıktım tıklım doldururken, ailecek eğlenceli zamanlar geçirerek film izlediler. Etkinliğe Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'da ailesi ile birlikte katıldı. İlk olarak geri dönüşüm eşyalarının toplandığı standa giden Başkan Orkan burada topladığı pet şişeleri stant görevlilerine teslim ederken, vatandaşların getirdiği atıkları da teslim aldı. Çocuklarla sohbet ederek Sıfır Atık Kampanyasının önemine değinen Başkan Orkan daha sonra çocuk oyunlarının oynandığı alana geçti. Burada çocuklarla bir süre vakit geçiren Başkan Orkan daha sonra sinema gösteriminin yapılacağı alanda vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Orkan'a Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Esra Kurşun tarafından çiçek takdim edildi. Etkinliğe MHP Karesi İlçe Başkanı Ceyhun Demirkıran, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA