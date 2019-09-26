Neşet Ertaş, Çeşme’de türküleriyle anıldı

"Bozkırın Tezenesi" olarak ünü dünyaya yayılan Türk halk müziğinin unutulmaz ismi Neşet Ertaş, 7. ölüm yıl dönümünde Çeşme'de türküleriyle anıldı.

Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle, Çeşme Güzel Sanatlar Kültür Derneği tarafından özel bir konser verildi. Çakabey Kültür Merkezindeki konsere sanatseverler büyük bir ilgi gösterirken, salon tamamen doldu.

Çeşme Güzel Sanatlar Kültür Derneği Başkanı Osman Uysal'ın yanı sıra Nazmi Kuzuoğlu, Halil İlknur Dellal ve Öner Karaca sazlarıyla, Meltem Kanga ve Mehmet Kanga'nın da sesleriyle sahne aldıkları konserde, "Bozlak Ustası, "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ın türküleri, 3,5 saat kadar süren konser boyunca seslendirildi.

Konserin ardından bir açıklama yapan Başkan Osman Uysal, "Bu gece büyük ustayı hak ettiği şekliyle andık sanırım. Neden mi? Çeşme Çakabey Kültür Merkezine sığmadı sevenleri. Ne mutlu ki Çeşmemizde türkü seven, bu kültüre sahip çıkan çok büyük bir aile kurduk ve bir aradayız" dedi.

Kaynak: İHA