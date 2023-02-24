Nesib Mujkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nesib Mujkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nesib Mujkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nesib Mujkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nesib Mujkic 27 Ekim 2001 tarihinde Gracanica şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nesib Mujkić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nesib Mujkic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nesib Mujkic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bilinmiyor futbol takımında oynamaktadır. Bilinmiyor takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nesib Mujkic'nin Bilinmiyor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nesib Mujkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nesib Mujkic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nesib Mujkic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nesib Mujkic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2020 yılında NK Usora

7 Şubat 2022 yılında Br. Gracanica

10 Şubat 2023 yılında Bilinmiyor

Nesib Mujkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nesib Mujkic şuan Bilinmiyor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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