Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları, öğrenciler ile buluştu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları, öğrencilerle bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları, öğrenciler ile buluştu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları, öğrencilerle bir araya geldi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları, Ankara'da düzenlenen basın lansmanında öğrencilerle buluştu. Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler takımın oyuncuları; Gülşah Duman Bıçakçı, Feride Şevval Akalan, Jessica Thomas, Rojin Yolcu, Elif Çayır, Pelin Derya Bilgiç, Gamze Takmaz, Aishah Sutherland, Ada Naz Çorum, Şeyma Yılık, İlayda Güner ve Reka Bernath ile bir araya geldi. Organizasyona Başkan Mirkan Aydın, Yönetim Kurulu Danışmanı Melek Aydın, As Başkan Ali Kavaklıoğlu, Başantrenör Erman Okerman da katıldı.

Toplantıda söz alan Başkan Mirkan Aydın, 6 yıl önce bir yola çıktıklarını belirterek, "Şu anda süper ligin en kuvvetli ekiplerinden biri olarak 100 yıllık tarihi olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi kulüplerle bire bir mücadele ediyoruz. Maçlarımızda takımımızı desteklemenizi rica ediyoruz. Sizlerin tribünlerdeki varlığı bize güç veriyor" dedi.

Başantrenörü Erman Okerman ise çok özel bir sezonun kendilerini beklediğini söyleyerek, "Sizleri maçlarda mutlaka görmek istiyoruz. Çok mutlu bir dönemde aidiyet hissederek çalışıyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler ve sporcular arasında soru-cevap etkinliği yapıldı. Öğrencilerin merak ettiklerini yanıtlayan sporcular, daha sonra öğrencilerle beraber fotoğraf çektirdi ve imza verdi.

Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları, öğrenciler ile buluştu

Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları, öğrenciler ile buluştu

Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları, öğrenciler ile buluştu

Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları, öğrenciler ile buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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