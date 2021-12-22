Nesiç ne demek, TDK'ya göre Nesiç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nesiç ne demek? Nesiç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nesiç kelimesi. Peki nesiç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nesiç nedir, nesiç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NESİÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nesiç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nesiç kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nesiç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doku

- Dokuma

- Yapı, özellik



NESİÇ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kolektif bir vect, birlikte söylenilen şarkı taslağı, boğazdan gelen bu çığlıklar şiirin ilk nescini teşkil etmektedir.

