"Nesiller buluşuyor" projesi

EDİRNE (AA) - Şehit aileleri ve korunma altındaki çocuklar "Nesiller buluşuyor" etkinliğinde bir araya geldi.

Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlüğe bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ile şehit aileleri Küküler Göleti'nde düzenlenen piknikte buluştu.

Farklı yaş gurubundaki nesilleri bir araya getirmek, sosyal moral ihtiyaçlarının karşılamak, milli ve manevi duygularını pekiştirmek, vatan, millet ve bayrak uğruna ölümü göze alan kahramanların hikayelerini dinlemek, ekran ve teknoloji bağımlılığından uzak kalarak geleneksel sokak oyunları ile doğada baş başa kalmak amacıyla düzenlenen pikniğe Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp ile Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi de katıldı.

Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen ve Edirne Valisi Ekrem Canalp’in talimatlarıyla mesire alanı olarak düzenlenen gölet çevresinde çocuklar yakan top, ip atlama, halat çekme gibi geleneksel oyunlar oynadı, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Çocuklar etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Vali Canalp'e teşekkür etti.









Kaynak: AA