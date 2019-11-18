Nesli tehlike altında olan Kara Akbaba Erzincan’da görüntülendi

Dünyanın en tehlikeli yırtıcılarından olan ve nesli tehdit altında bulunan Kara Akbaba, Erzincan'da görüntülendi. Kara Akbabayı yolda görüp şaşıran vatandaşın kuşla ilgili yorumları ise gülümsetti.

'Doğanın çöpçüsü" olarak bilinen ve Dünya'da nesli tehdit altında olan Kara Akbaba, Erzincan'ın Tatlısu köyü yakınlarında havada uçmayıp asfalt yolda yürürken görüntülendi. Tatlısu köyünde oturan Hükümdar Polat sabah saatlerinde Erzincan'dan köyüne giderken, Yalınca mevkiinde yolun ortasında bir akbaba olduğunu görünce, arabasından aşağı indi. Akbabanın uçmayıp yürüdüğünü gören Polat, şaşkınlığını gizleyemedi. Kara Akbabaya yaklaşan Polat, bu sırada kuşla da konuşmayı ihmal etmedi. Cep telefonuyla kayıt altına alınan anlar izleyenleri gülümsetti.

Hükümdar Polat, "Başta akbabanın rahatsız olduğunu düşündüm. Daha sonra araba çarpmaması için yoldan uzaklaştırmak istedik ama göründüğü kadarıyla ya çok yorulmuş bir yavru ya da rahatsız olduğu için uçamayan bir akbaba olduğunu düşündük. Yine de şansımızı deneyip uçurmak istedik ve yaptığımız hareket sonucu akbaba havalanıp oradan uzaklaştığı için mutlu olduk. Aksi takdirde milli parklara haber vermeyi düşünüyordum" dedi.

Öte yandan, Erzincan'dan kanatlanıp uzaklaşan Kara Akbabanın birkaç saat sonra da Tunceli'nin Pülümür ilçesinde vatandaşlar tarafından görüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA