Nesli tükenme noktasında olan beyaz gelincik Şırnak’ta görüntülendi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir öğretmen, nesli tükenme noktasında olduğu için koruma altında bulunan beyaz gelinciği çekmeyi başardı.

Dünyada sayıları hızla azalan ve görüntülenmeleri çok zor olan beyaz gelincik isimli hayvan, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Akçayol köyünde görüntülendi. Akçayol İlköğretim Okulu'nda görevli bir öğretmen, okulun karşısında bir hayvanın hareket ettiğin gördü. Telefonu eline alan öğretmen hemen kayda girdi. Hayvanın gitmesinden sonra telefon kaydını izleyen öğretmen, kar üstünde gezen hayvanın beyaz gelincik olduğunu fark etti. Öğretmen, yaklaşık 30 saniye boyunca hayvanın görüntüsünü çekerken, beyaz gelincik hızlı hareketlerle gözden kayboldu.

Kaynak: İHA