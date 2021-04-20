Sıcak yemeklerine kavuşmak için ekiplerin yolunu dört gözle bekliyorlarMilli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 4. sınıflarda yeni üniteler belli olduAnkara yeni kapalı spor salonuna kavuşacakSüper Lig'de devlerin savaşı: Galatasaray- Trabzonspor kozlarını paylaşacakNesli tükenme tehlikesi yaşıyor! Başkan Tanış’tan ‘dağ keçilerini koruyalım’ çağrısıTek başına köylü çocuklara yardım dağıtıyor, herkes tarafından takdir topluyorMeteoroloji vatandaşları uyardı! O illerde dolu yağışı bekleniyorBunu da yaptılar! 400 gramlık Ramazan pidelerinde gramaj hırsızlığıFulya Zenginer takipçisinden gelen o yoruma kayıtsız kalamadı!23 Nisan’da hastaneler açık mı 2021? Hastane poliklinikleri açık mı?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. HAYATIN İÇİNDEN
  3. Nesli tükenme tehlikesi yaşıyor! Başkan Tanış’tan ‘dağ keçilerini koruyalım’ çağrısı

Nesli tükenme tehlikesi yaşıyor! Başkan Tanış’tan ‘dağ keçilerini koruyalım’ çağrısı

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçede nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban dağ keçilerine yönelik son dönemlerde artan kaçak avlanma faaliyetlerine karşı çağrıda bulundu.

Nesli tükenme tehlikesi yaşıyor! Başkan Tanış’tan ‘dağ keçilerini koruyalım’ çağrısı

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan dağ keçileri için uyarıda bulundu. Yaban dağ keçilerine yönelik son dönemlerde artan kaçak avlanma faaliyetlerine karşı çağrı yaptı.

"KAÇAK AVCILIĞA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Bölgede doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini belirten Başkan Tanış, "Geçtiğimiz gün Kırkgeçit Jandarma ekiplerimizin titiz araması neticesinde bir kamyonet kasasında boynuz trofesi tespit edilmiştir. Bölgemizin önemli bir değeri olan yaban dağ keçilerinin avlanmasını asla kabul etmiyoruz. Bu endemik türün korunması için kamu kurum ve kuruluşlarımızla yakın işbirliğimizi sürdürerek Gürpınar'da kaçak avcılığa fırsat vermeyeceğiz" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Nesli tükenme tehlikesi yaşıyor! Başkan Tanış’tan ‘dağ keçilerini koruyalım’ çağrısı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT