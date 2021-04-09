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  3. Nesli tükenmekte olan su samuru Artvin’de balık yerken görüntülendi

Nesli tükenmekte olan su samuru Artvin’de balık yerken görüntülendi

Artvin'de Nesli tükenmekte tehlikesinde olan su samuru, avladığı balığı yerken Artvin'in Şavşat ilçesinde görevden dönen Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından görüntülendi.

Nesli tükenmekte olan su samuru Artvin’de balık yerken görüntülendi

Artvin'in Şavşat ilçesinde görevden dönen Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri derede avlanan su samurunu fark etti. Görüntüleri kayıt altına alan ekipler, su samurunun avladığı balığı yerken görüntülemeyi başardı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurunu, ürken ve suda yaşadığı için nadir görünen hayvanlar arasında yer alıyor. Ekipler tarafında çekilen görüntülerde, su samurunun avladığı balığı buz gibi suyun içinde yediği anlar saniye saniye kayıt edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nesli tükenmekte olan su samuru Artvin’de balık yerken görüntülendi

Nesli tükenmekte olan su samuru Artvin’de balık yerken görüntülendi

Nesli tükenmekte olan su samuru Artvin’de balık yerken görüntülendi

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