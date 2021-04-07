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  3. Nesli tükenmekte olan Toy Kuşu Kırıkkale'de görüntülendi

Nesli tükenmekte olan Toy Kuşu Kırıkkale'de görüntülendi

Dünyanın en büyük uçabilen kuşlarından olan ve nesli tükendiği düşünülen Toy Kuşu Kırıkkale'de görüntülendi.

Nesli tükenmekte olan Toy Kuşu Kırıkkale'de görüntülendi

Anadolu'da nesli tükendiği düşünülen Toy Kuşu, Kırıkkale'de görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük, dünyada da en büyük uçabilen kuşlardan biri olan Toy Kuşunun nesli çoğu ülkede tükeniyor. Özellikle beslenmek için tarlaları ve kırları tercih eden bu kuşlar, büyük olmaları nedeniyle göze hoş görülüyor. Türkiye'de de nesli tükenmekte olan Toy Kuşu, uzun bir sürenin ardından tekrar Kırıkkale'de görülerek fotoğraflandı.

"ÜLKEMİZDE SAYILARI AZALMIŞTIR"

DKMP'de yapılan açıklamada, "Kırıkkale sanılanın aksine yaban hayatı açısından zengin bir bölge. Soyları tükenme tehlikesi altında bulunan ve müdürlüğümüz ekiplerince sıkı şekilde takip edilen bu kuşlar her sene sonbahar ve bahar aylarında ilimiz sınırlarında görülebilmektedir. Toy, dünyada göç eden ve uçabilen en büyük kuşlar olarak bilinmektedir. Ağırlıkları 18 kilograma kadar çıkabilmektedir. Yaşam alanı olarak bozkır ve step alanları tercih eder. Ülkemizde Doğu Anadolu'dan Ege'ye kadar birçok ilde görmek mümkün olmakla birlikte sayıları azalmıştır. Bizler de Toy Kuşu popülasyonunun artmasını sağlamak için etkin koruma faaliyetleri yapmaktayız" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nesli tükenmekte olan Toy Kuşu Kırıkkale'de görüntülendi

Nesli tükenmekte olan Toy Kuşu Kırıkkale'de görüntülendi

Nesli tükenmekte olan Toy Kuşu Kırıkkale'de görüntülendi

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