Neslican Tay kimdir? Neslican Tay öldü mü? | Neslican Tay neden öldü?

Neslican Tay kansere karşı verdiği mücadele ile tanınıyordu. Neslican Tay bu nedenle bir bacağını da kaybetmişti. Neslican Tay'dan gelen acı haber sevenlerini üzdü. Bu haberle birlikte birçok kişi internette Tay'ı araştırmaya başladı. Peki Neclican Tay kimdir? Neslican Tay neden öldü? Detaylar haberimizde.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Bursa doğumlu, 20 yaşındaki Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okumak isteyen Neslican, puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı. Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, üniversite sınavına girmişti. Neslican Tay, Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyordu.

NESLİCAN TAY NEDEN ÖLDÜ?

En son tümör nedeniyle 2018'de bacağı kesilen, dördüncü kez kansere yakalandığını ve savaşına devam edeceğini duyuran, hayatını, yaşadıklarını ve tedavisini sosyal medyada paylaşan Neslican Tay'ın yoğun bakıma alındığı öğrenilmişti.

Neslican Tay'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapılmıştı. , "Hastamız Neslican Tay, tedavisi devam etmekte olan hastalığına bağlı semptomların artması nedeniyle 6 Eylül'de hastanemize müracaat etmiştir. Yapılan multidisipliner klinik değerlendirmelerimiz neticesinde 15 Eylül Cumartesi saat 12.06'da yoğun bakım ünitemize alınma gerekliliği oluşmuştur. Hastamızın tedavisi, ilgili tüm branşlarımızın yakın takibi ile devam etmektedir" denilmişti.

Neslican Tay 20 Eylül 2019 akşamı hayata gözlerini yumdu.