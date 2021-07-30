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  3. Neslican Tay rolü için saçlarını kazıtmıştı! Naz Çağla Irmak son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti! Oyuncuya takdir yorumları yağdı...

Neslican Tay rolü için saçlarını kazıtmıştı! Naz Çağla Irmak son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti! Oyuncuya takdir yorumları yağdı...

Kanser edeniyle hayatını kaybeden Neslican Tay'ın hayatının anlatılacağı filmde başrol oynayacak olan Naz Çağla Irmak saçlarını kazıtmıştı. Son halini Instagram hesabından paylaşan oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

Neslican Tay rolü için saçlarını kazıtmıştı! Naz Çağla Irmak son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti! Oyuncuya takdir yorumları yağdı...

Kırgın Çiçekler dizisiyle tanınan 24 yaşındaki genç oyuncu Naz Çağla Irmak, kansere karşı verdiği mücadelesiyle kalplerde yer edinen, 2019'da ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay'ın hayatını konu alan  'Demir Kadın Neslican' filminde başrol oynuyor.

Film için saçlarını kazıtan genç oyuncu, Instagram hesabından yeni imajıyla çektirdiği bir pozunu "Yeni bölüm" notuyla paylaştı.

Neslican Tay rolü için saçlarını kazıtmıştı! Naz Çağla Irmak son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti! Oyuncuya takdir yorumları yağdı...

Oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni alırken, Irmak'a "Seninle gurur duyuyoruz" yorumları yağdı.

Neslican Tay rolü için saçlarını kazıtmıştı! Naz Çağla Irmak son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti! Oyuncuya takdir yorumları yağdı...

Öte yandan Irmak, geçtiğimiz haftalarda siyah perukla çekildiği fotoğrafı, "Yeni biri" notunu ekleyerek Instagram hesabından paylaşmıştı.

Neslican Tay rolü için saçlarını kazıtmıştı! Naz Çağla Irmak son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti! Oyuncuya takdir yorumları yağdı...

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