Neslican Tay'ı canlandıracak! Naz Çağla Irmak yeni projesi için saçlarını kazıttı!

Yayınlandığı döneme damga vuran Kırgın Çiçekler dizisinde Kader karakterini canlandıran ve kariyerinde yükselişe geçen 24 yaşındaki başarılı oyuncu Naz Çağla Irmak, dizinin ardından pek çok projede rol alırken şimdiki rolü için yaptığı alkış topladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Neslican Tay'ın kanserle mücadelesinin ve hayat hikayesinin anlatılacağı Demir Kadın filminde Neslican'ı canlandıracak olan Naz Çağla Irmak rolü için saçlarını kazıttı. Irmak artık peruk kullanacak.

DEMİR KADIN

Azmi ve hayata bağlılığı sayesinde üç kez üst üste kanseri yenen ancak dördüncü kez yakalandığında hastalığa yenik düşen Neslican Tay’ın hayatı film oluyor. Azmiyle kanser hastalarına örnek olan, öldüğünde tüm Türkiye’yi gözyaşına boğan Neslican Tay’ın hayatı Demir Kadın filmiyle sinemalarda yayınlanacak.