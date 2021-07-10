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Neslican Tay'ı canlandıracak! Naz Çağla Irmak yeni projesi için saçlarını kazıttı!

Kırgın Çiçekler dizisinde Kader karakteriyle tanınan Naz Çağla Irmak kanser hastası Neslican Tay'ın hayatını konu alan Demir Kadın filminde Neslican'ı canlandıracak olan Irmak rol için saçlarını kazıttı.

Neslican Tay'ı canlandıracak! Naz Çağla Irmak yeni projesi için saçlarını kazıttı!

Yayınlandığı döneme damga vuran Kırgın Çiçekler dizisinde Kader karakterini canlandıran ve kariyerinde yükselişe geçen 24 yaşındaki başarılı oyuncu Naz Çağla Irmak, dizinin ardından pek çok projede rol alırken şimdiki rolü için yaptığı alkış topladı.

Neslican Tay'ı canlandıracak! Naz Çağla Irmak yeni projesi için saçlarını kazıttı!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Neslican Tay'ın kanserle mücadelesinin ve hayat hikayesinin anlatılacağı Demir Kadın filminde Neslican'ı canlandıracak olan Naz Çağla Irmak rolü için saçlarını kazıttı. Irmak artık peruk kullanacak.

Neslican Tay'ı canlandıracak! Naz Çağla Irmak yeni projesi için saçlarını kazıttı!

DEMİR KADIN

Azmi ve hayata bağlılığı sayesinde üç kez üst üste kanseri yenen ancak dördüncü kez yakalandığında hastalığa yenik düşen Neslican Tay’ın hayatı film oluyor. Azmiyle kanser hastalarına örnek olan, öldüğünde tüm Türkiye’yi gözyaşına boğan Neslican Tay’ın hayatı Demir Kadın filmiyle sinemalarda yayınlanacak.

Neslican Tay'ı canlandıracak! Naz Çağla Irmak yeni projesi için saçlarını kazıttı!

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