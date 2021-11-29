Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, sanat dünyasından kötü haberleri duyurmaya devam ediyor. Ünlü oyuncular Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinin boşanacağını iddia etti. Peki Neslihan Atagül - Kadir Doğulu boşanıyor mu? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu neden boşanıyor? İşte detaylar...

NESLİHAN ATAGÜL - KADİR DOĞULU BOŞANIYOR MU?

Aşkın Tarifi dizisinde başrolü paylaşan Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk, geçtiğimiz Temmuz ayında yaptıkları canlı yayında samimi görüntüler sergilemiş ve durum sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Sosyal medya kullanıcıları Doğulu'ya, "Sen evlisin, Neslihan Atagül'e böyle aşkla bakman lazım" şeklinde mesajlar atılmıştı. Onur Akay, ünlü çiftin boşanacağını iddia etti.

NESLİHAN ATAGÜL VE KADİR DOĞULU NEDEN BOŞANIYOR?

"Ancak bu olay partnerlerin uyumu değil, büyük bir aşkmış maalesef!" diyen ünlü sanatçı Onur Akay, şu şekilde iddialarda bulundu;

"Kadir Doğulu'nun 6 aydır Serra Arıtürk'le yasak aşk yaşadığını çok önemli bir kaynaktan öğrendim. Kadir Doğulu'nun Neslihan Atagül'e ihanet ettiği iddia ediliyor ve konuşuluyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk 2 hafta ortadan kaybolmuş. Bu olayı Kadir'in yakın çevresi ve hatta son dizisinin ekibi bile biliyormuş. Kadir Doğulu'nun Neslihan Atagül'ü terk ettiği, Neslihan ise Kadir'i çok sevdiğinden evliliğini sonuna kadar kurtarmaya çalıştığı ama artık boşanmaya karar verdiği söyleniyor."