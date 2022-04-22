Neslihan Atagül Ramazan dinlemedi! Kendini alkole verdi! Kadir Doğulu'dan beklenen açıklama geldi! Serra Arıtürk'e imam nikahı kıyıp hamile mi bıraktı? Ses sanatçısı Onur Akay'ın Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk hakkında ortaya attığı iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. İmam nikahı kıydıkları ve bebek beklediklerini öne süren Akay'ın ardından gözler Ünlü çifte çevrilmişti ki beklenen açıklama geldi.

1 11 Onur Akay, Kadir Doğulu ve Serra Arıtrük'ün imam nikahlı olduklarını iddia etmesinin ardından Söylemezsem Olmaz programına katılarak Arıtürk'ün hamile olduğunu öne sürdü.