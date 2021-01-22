Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Neslihan Atagül Doğulu, geçtiğimiz hafta apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konulan 28 yaşındaki güzel oyuncu, önceki gün de "Vücudum tolerans göstermedi, biraz dinlenmeye ihtiyacım var" diyerek rol aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılmıştı.

Sevenleri Atagül'ün sağlık durumunu merakla araştırırken uzmanların yaptığı açıklama ise hayranlarını şok etti.

ÖLÜM RİSKİ VAR

Uzmanlar Atagül'ün geçirmiş olduğu 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' rahatsızlığının ölümcül riski olduğunu açıkladı.

Neslihan Atagül'ün, oyuncu eşi Kadir Doğulu'nun da geçtiğimiz aylarda bağırsaklarından sıkıntı yaşaması da dikkatlerden kaçmadı.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU

Bağırsaklarımız sindirim sistemimizin en önemli parçasıdır. Çünkü besinler bağırsaklarımızda parçalanmaya, sindirilmeye devam eder ve yine burada emilirler. Bağırsaklarımızdaki bu emilim işleminin de tıpkı diğer sistemlerdeki gibi bir işleyişi vardır. Bağırsak hücreleri sıkı bağlantılar ile bitişik bir şekilde dizilmiştir ve bu haliyle bir filtreyi andırmaktadır. Bu filtre sayesinde bağırsaklarımızdan kanımıza yalnızca sindirilmiş besinler, sıvılar, vitamin ve mineraller gibi zararsız maddeler geçebilirler. Eğer bağırsak hücreleri arasındaki bu sıkı bağlantı bozulursa kanımıza zararlı organizmalar ve toksinler gibi istenmeyen maddeler de karışabilirler. İşte “geçirgen bağırsak sendromu” olarak adlandırılan bu problem, bağırsak duvarının geçirgenliği ile ilgilidir.