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Neslihan Atagül'den sevenlerine kötü haber! Ölüm riski var!

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlığından dolayı Sefirin Kızı dizisinden ayrılarak sevenlerini üzmüştü. Atagül'ün sağlık durumu ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Uzmanlar Atagül'ün rahatsızlığında ölüm riskinin olduğunu belirtti.

Neslihan Atagül'den sevenlerine kötü haber! Ölüm riski var!

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Neslihan Atagül Doğulu, geçtiğimiz hafta apar topar hastaneye kaldırılmıştı. 

Neslihan Atagül'den sevenlerine kötü haber! Ölüm riski var!

'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konulan 28 yaşındaki güzel oyuncu, önceki gün de "Vücudum tolerans göstermedi, biraz dinlenmeye ihtiyacım var" diyerek rol aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılmıştı.

Neslihan Atagül'den sevenlerine kötü haber! Ölüm riski var!

Sevenleri Atagül'ün sağlık durumunu merakla araştırırken uzmanların yaptığı açıklama ise hayranlarını şok etti.

Neslihan Atagül'den sevenlerine kötü haber! Ölüm riski var!

ÖLÜM RİSKİ VAR

Uzmanlar Atagül'ün geçirmiş olduğu 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' rahatsızlığının ölümcül riski olduğunu açıkladı.

Neslihan Atagül'den sevenlerine kötü haber! Ölüm riski var!

Neslihan Atagül'ün, oyuncu eşi Kadir Doğulu'nun da geçtiğimiz aylarda bağırsaklarından sıkıntı yaşaması da dikkatlerden kaçmadı.

Neslihan Atagül'den sevenlerine kötü haber! Ölüm riski var!

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU

Bağırsaklarımız sindirim sistemimizin en önemli parçasıdır. Çünkü besinler bağırsaklarımızda parçalanmaya, sindirilmeye devam eder ve yine burada emilirler. Bağırsaklarımızdaki bu emilim işleminin de tıpkı diğer sistemlerdeki gibi bir işleyişi vardır. Bağırsak hücreleri sıkı bağlantılar ile bitişik bir şekilde dizilmiştir ve bu haliyle bir filtreyi andırmaktadır. Bu filtre sayesinde bağırsaklarımızdan kanımıza yalnızca sindirilmiş besinler, sıvılar, vitamin ve mineraller gibi zararsız maddeler geçebilirler. Eğer bağırsak hücreleri arasındaki bu sıkı bağlantı bozulursa kanımıza zararlı organizmalar ve toksinler gibi istenmeyen maddeler de karışabilirler. İşte “geçirgen bağırsak sendromu” olarak adlandırılan bu problem, bağırsak duvarının geçirgenliği ile ilgilidir.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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