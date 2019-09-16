Neslihan Tay yoğun bakıma kaldırıldı

Sosyal medyada kansere güçlü dururşuyla tanınan Neslihan Tay'da üzücü bir haber geldi.

Tümör nedeniyle 2018'de bacağı kesilen, dördüncü kez kansere yakalandığını ve savaşına devam edeceğini duyuran, hayatını, yaşadıklarını ve tedavisini sosyal medyada paylaşan Neslican Tay'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Neslican Tay, dördüncü kez kansere yakalandığını 7 Eylül’de sosyal medyadan şu sözlerle paylaşmıştı;

“Çok teşekkür ederim. 3 kere yendim 4'te yolda ben de kendime ve iyleşeceğime çok inanıyorum. İyi ki varsınız videoyu burdan benim yerime paylaşıp güzel dileklerini esirgemeyen herkes!”

Tay için sosyal medyadan binlerce destek mesajı yağdı ve Tay'ın tedavi gördüğü Medipol Sağlık Grubu'ndan da açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Neslican Tay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek” denildi.

NESLİHAN'A KAN BAĞIŞI İÇİN NELER GEREKLİ?

Neslican Tay için sosyal medyadan çok sayıda destek mesajı yağdı.

Kan bağışı için gerekli şartlar şöyle:

0 Rh (+) kan grubunda olmak

18-65 yaş arasında olmak

55-120 kg ağırlığında olmak

Son bir yıl içinde herhangi bir genel anestezi altında ameliyat geçirmemiş olmak

Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, tüberküloz, astım gibi kronik hastalıkların olmaması

B ve C tipi sarılık geçirmemiş olmaması

Son 72 saat içinde antibiyotik tedavisi almamış olmak

Aşı yaptırmamış olmaları

Son 5 gün içinde asprin vb. ilaçlar kullanamamış olmaları

Son 48 saat içinde alkol almamış olmaları

Sürekli kullanılan bir ilacın olmaması

NESLİHAN TAY KİMDİR?

Bursa doğumlu, 20 yaşındaki Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okumak isteyen Neslican, puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı.

Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, üniversite sınavına girdi ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyor.