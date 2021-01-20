Neslihan Yeldan kimdir? Kaç yaşında? Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde Aydan karakterine hayat veren Neslihan Yeldan, oğluyla ilgili yaptığı paylaşımın ardından sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki Neslihan Yeldan kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç? Dizileri | Neslihan Yeldan oğlu...

NESLİHAN YELDAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Neslihan Yeldan, 25 Şubat 1969 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Dormen Tiyatrosu ve Beşiktaş, Beşiktaş Kültür Merkezi ve Kent oyucuları topluluklarında görev yapmıştır. 1993 yılında rol aldığı Yaz Evi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Şimdilerde Star TV’de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde Senem karakterine hayat veren Neslihan Yeldan, 1.66 metre boyunda, 56 kilo ve Balık burcudur.



Neslihan Yeldan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2017-2019 – İstanbullu Gelin (Senem) (TV Dizisi)

2016 – Deliormanlı (Ümit) (Sinema Filmi)

2016 – Arkadaşlar İyidir (TV Dizisi)

2014 – Saklı Kalan (Nevin) (TV Dizisi)

2014 – Kiraz Mevsimi (Önem) (TV Dizisi)

2013 – Karınca Kapanı (Münevver) (Sinema Filmi)

2012 – Kuzey Güney (Aynur) (TV Dizisi)

2011 – Vücut (Meltem) (Sinema Filmi)

2011 – Bir Kadın Tanıdım (Füsun) (TV Dizisi)

2010 – Veda (Pakize Bozok) (Sinema Filmi)

2010 – 2011 – Dürüye’nin Güğümleri (Handan) (TV Dizisi)

2009 – 2010 – Kavak Yelleri (Nur) (TV Dizisi)

2008 – Peri Masalı (Pamira) (TV Dizisi)

2006 – Sahte Prenses (Vicdan) (TV Dizisi)

2006 – Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak (TV Filmi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (Füreyya) (TV Dizisi)

2005 – Organize İşler (Lalezar) (Sinema Filmi)

2004 – Sahra (Nil) (TV Dizisi)

2004 – Herşey Yolunda (Nilüfer) (TV Dizisi)

2004 – Dişi Kuş (TV Dizisi)

2003 – Şapkadan Babam Çıktı (TV Dizisi)

2003 – Yuvam Yıkılmasın (Derya) (TV Dizisi)

2002 – Vaka- Zaptiye (Saadet) (TV Dizisi)

2000 – Kırık Zar (TV Filmi)

2000 – Güneş Yanıkları (Lale) (TV Dizisi)

1999 – Köstebek (2) (TV Dizisi)

1999 – Figüran (TV Filmi)

1999 – Deli Yürek (TV Dizisi)

1998 – Kaçıklık Diploması (Heykeltraş) (Sinema Filmi)

1997 – Ruhsar (Melike) (TV Dizisi)

1996 – 1997 – Tatlı Kaçıklar (Serap ) (TV Dizisi)

1995 – Sahte Dünyalar (TV Dizisi)

1995 – Bir Demet Tiyatro (Füreyya) (TV Dizisi)

1994 – Kare As (TV Filmi)

1993 – Yaz Evi (Alev) (TV Dizisi)

NESLİHAN YELDAN'IN OĞLU

Neslihan Yeldan'ın oğlu Aslan Pollock 13 yaşındadır.