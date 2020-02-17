Neslihan Yiğit, İspanya'da olimpiyat puanı arayacak
ANKARA (AA) - Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, olimpiyatlara katılım puanı veren Barcelona Masters 2020'de mücadele edecek. Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Barcelona kentinde yarın başlayacak organizasyon, 23 Şubat Pazar günü sona erecek.258 sporcunun katılacağı...
ANKARA (AA) - Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, olimpiyatlara katılım puanı veren Barcelona Masters 2020'de mücadele edecek.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Barcelona kentinde yarın başlayacak organizasyon, 23 Şubat Pazar günü sona erecek.
258 sporcunun katılacağı turnuvada Türkiye'yi, Neslihan Yiğit temsil edecek.
Londra 2012'de mücadele eden Neslihan, badmintonda olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçmişti.
Kaynak: AA
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