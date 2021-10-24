Nesne Öbeği ne demek, TDK'ya göre Nesne Öbeği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nesne öbeği ne demek? Nesne öbeği TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nesne öbeği kelimesi. Peki nesne öbeği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nesne öbeği nedir, nesne öbeği kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NESNE ÖBEĞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nesne öbeği kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nesne öbeği kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nesne grubu

