Nesne Tabanlı Programlamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Nesne Tabanlı Programlamacı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Nesne Tabanlı Programlamacı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Nesne Tabanlı Programlamacı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Nesne Tabanlı Programlamacı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Nesne Tabanlı Programlamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Nesne Tabanlı Programlamacı Maaşları

Nesne Tabanlı Programlamacı maaşı ortalama olarak aylık 10150_TL'dir. En düşük Nesne Tabanlı Programlamacı maaşı 8850_TL, En yüksek ise 11450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Nesne Tabanlı Programlamacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7422.16

Meslek Adı :

Nesne Tabanlı Programlamacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kurulumcuları Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Nesne tabanlı programlama dilinin kurulumu ve arayüz oluşumunu, kodları kullanarak programlama ve veritabanı uygulamalarını yapabilen kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Nesne Tabanlı Programlamacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Nesne tabanlı programlama ortamını kullanarak programlamaya başlamak,

b) Nesne tabanlı programlamada metotlar yazmak ve kapsam uygulamak,

c) Nesne tabanlı programlamada karar ve döngü ifadeleri kullanmak,

d) Nesne tabanlı programlamada sınıflar ve nesneleri yönetmek,

e) Nesne tabanlı programlamada nesne tabanlı programlamada değerleri ve başvuruları kullanmak,

f) Nesne tabanlı programlamada numaralandırma ve yapılar ile değer türleri oluşturmak,

g) Nesne tabanlı programlamada dizileri ve koleksiyonları kullanmak,

h) Nesne tabanlı programlamada kalıtım ve arayüz ile çalışmak,

i) Nesne tabanlı programlamada bileşenler oluşturmak,

j) Nesne tabanlı programlamada program akışını kesmek ve olayları işlemek,

k) Nesne tabanlı programlamada windows uygulamaları ile çalışmak,

l) Nesne tabanlı programlamada veriyi yönetmek,

m) Nesne tabanlı programlamada web uygulamaları oluşturmak,

n) Nesne tabanlı programlamada raporlama ve projenin kurulum projesi oluşturmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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