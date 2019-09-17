"Nesnelerin İnterneti, Zorlu Grubu'nun her alanda odağında yer alıyor"

İSTANBUL (AA) - Vestel IoT, Bulut ve Otomasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Savak, Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramının bir daha çıkmamak üzere hayatımıza girdiğini belirterek, "Biz sadece Vestel olarak değil Zorlu Grubu olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda IoT konusunu odağımıza alıyor, sektörde birçok ilke imza atıyoruz." dedi.

Vestel açıklamasına göre, Burak Savak, İstanbul Galata Rum Okulu’nda başlayan ve 27 Eylül'e kadar sürecek Amazon Web Services (AWS) Pop-Up Loft İstanbul etkinliğine katılarak Vestel’in akıllı ev ve bulut teknolojileri alanındaki tecrübelerini aktardı.

Konuşmasında, Vestel’in ürettiği cihazların birbirleriyle ve dünyadaki diğer IoT cihazlarıyla konuşur hale gelmesi için ciddi çaba sarf ettiklerini ifade eden Savak, IoT çalışmalarının sadece bir şirketin kendini dönüştürmesi ile anlamlı olamayacağını belirtti.

Savak, IoT çalışmalarında oldukça heterojen bir bulut sisteminin ortaya çıktığını belirterek bu gayretlerin hep birlikte koordine edilmesi ve cihazların birbirleriyle konuşmasının sağlanmasının gerektiğini kaydetti.

Burak Savak, Vestel olarak bu konuya büyük önem verdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tüketici açısından bakıldığında cihazlar kompleks hale geliyor, dolayısıyla bir yandan kullanımlarının da kolaylaştırılması gerekiyor. IoT’nin yaygınlaşabilmesi, bu marketin daha da büyümesi ve bundan üretilecek servislerin verimli olabilmesine yoğunlaşıyoruz. IoT, bir daha çıkmamak üzere hayatımıza girdi. Biz sadece Vestel olarak değil Zorlu Grubu olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda IoT konusunu odağımıza alıyor, sektörde birçok ilke imza atıyoruz. Grup olarak IoT vizyonumuz paralel olduğu için grup şirketleri olarak bu alanda sinerji oluşturup farklı uygulamalar ve katma değerli servisler ortaya çıkartıyoruz."

Savak, IoT’nin tüketicinin kullanabileceği şekilde sunulmasının ve akıllı cihazlarının birbirleriyle harmoni içinde çalışmasının öneminin altını çizdi.















Kaynak: AA