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Neşretme ne demek, TDK'ya göre Neşretme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Neşretme kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Neşretme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Neşretme nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Neşretme kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Neşretme ne demek, TDK'ya göre Neşretme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Neşretme ne demek? Neşretme TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi neşretme kelimesi. Peki neşretme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre neşretme nedir, neşretme kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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NEŞRETME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Neşretme kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre neşretme kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Neşretmek işi

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