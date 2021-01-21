Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı öpmelere doyamadı!

Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan yeni yılın en gözde çiftlerinden olan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan balkonda romantik anlar yaşadı.

Aşklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir paylaşımla duyuran ikili son paylaşımlarıyla binlerce beğeni ve yorum aldı.

Balkonda romantik anlar yaşayan Cavadzade, sevgilisine sarılarak boynuna öpücükler kondurdu. O anlar kameralara yansıdı.