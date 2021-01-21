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  3. Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı öpmelere doyamadı!

Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı öpmelere doyamadı!

Yasak Elma dizisinde birlikte rol alan ve sonrasında aşk yaşamaya başlayan ünlü çift Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan yine sosyal medyayı salladı.

Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan yeni yılın en gözde çiftlerinden olan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan balkonda romantik anlar yaşadı.

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Aşklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir paylaşımla duyuran ikili son paylaşımlarıyla binlerce beğeni ve yorum aldı.

Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı öpmelere doyamadı!

Balkonda romantik anlar yaşayan Cavadzade, sevgilisine sarılarak boynuna öpücükler kondurdu. O anlar kameralara yansıdı.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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