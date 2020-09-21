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Nesrin Cavadzade sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını paylaştı

Şimdilerde güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakan Nesrin Cavadzade çocukluk fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Nesrin Cavadzade sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını paylaştı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan nesrin Cavadzade takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Kimsenin görmediği fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Cavadzade'yi görenler tanıyamadı.

Nesrin Cavadzade sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını paylaştı

Güzel oyuncu  Nesrin Cavadzade, öğrencilik döneminde arkadaşları ile birlikte çekildiği fotoğrafları yayınladı.

Nesrin Cavadzade sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını paylaştı

38 yaşındaki oyuncu, 10 yaşındayken verdiği pozlarına "Demek o zaman sandaletin içine çorap giyme modası var. hayvanseverliğim görüldüğü üzere baki" notunu düştü.

Nesrin Cavadzade sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını paylaştı

Cavadzade'nin sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşıma takipçilerinden kısa süreden binlerce beğeni ve yorum geldi.

Nesrin Cavadzade sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını paylaştı

Nesrin Cavadzade, Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 11 yaşında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk üzerine eğitim aldı.

Nesrin Cavadzade sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını paylaştı

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesinin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı.

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 Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerina layık görüldü. Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı "Acı" filminde rol aldı ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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