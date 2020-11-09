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Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşkı bomba etkisi yarattı!

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Şu sıralar birlikte Yasak Elma dizisinde rol alan ikili beraber çekindikler fotoğraflarını kalp emojisi ile paylaşınca aşk dedikoduları da eksik olmadı.

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşkı bomba etkisi yarattı!

Yasak Elma dizisinin güzel oyuncusu Nesrin Cavadzade ve aynı dizide birlikte rol aldığı oyuncu Gökhan Alkan aşk mı yaşıyor? Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Cavadzade'nin son paylaşımı aşk dedikodularını güçlendirdi.

Güzelliğiyle dikkatleri her zaman üzerine çeken Nesrin Cavadzade sık sık bir çok isimle anılmıştı. 
Ancak bu defa güzel oyuncu aynı dizide rol arkadaşı olan oyuncu Gökhan Alkan'ı yanağından öptüğü fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca aşk iddiaları daha da güçlendi. 

NESRİN CAVADZADE VE GÖKHAN ALKAN SEVGİLİ Mİ? AŞK MI YAŞIYOR?

Aynı fotoğrafı yakışıklı oyuncu da siyah beyaz olarak ve kalp emojisi ile paylaşınca ikilinin takipçileri 'Havada aşk kokusu var' yorumlarında bulundu.

İşte yeni aşıkların ilk karesi;

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Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşkı bomba etkisi yarattı!Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşkı bomba etkisi yarattı!Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşkı bomba etkisi yarattı!Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşkı bomba etkisi yarattı!

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşkı bomba etkisi yarattı!Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşkı bomba etkisi yarattı!

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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