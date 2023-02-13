Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi

Prof Dr. Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır mesleği ve kariyeri nedir? diye araştırmaya başladılar . İşte Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi.

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Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi

Psikiyatri Uzmanı olan Prof Dr. Nesrin Dilbaz katıldığı televizyon programlarında ve diğer programlarda izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof Dr. Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır mesleği ve kariyeri nedir? diye araştırmaya başladılar . İŞTE Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi.

Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi

Prof Dr. Nesrin Dilbaz, 1958 yılında doğdu. Şuan ki tarih itibarı ile 65 yaşındadır. 1984 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Erişkin Psikiyatri doktorasını 1991 yılında Asistan Dr. olarak tamamladı. 1991-2004 yılları arasında Ankara Numune Hastanesinde sırasıyla Psikiyatri Uzmanı, Doçent, 2. Psikiyatri Klinik Şefi ve son olarak AMATEM Direktörlüğü görevlerinde yer aldı.

2012 yılından itibaren NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Bağımlılık Merkezi'ni yönetmektedir.

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