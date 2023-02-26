Ness Zamir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ness Zamir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ness Zamir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ness Zamir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ness Zamir 31 Ekim 1990 tarihinde Rishon LeZion şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsrail,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da נס זמיר şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ness Zamir Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ness Zamir'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ness Zamir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ness Zamir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ness Zamir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ness Zamir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Getafe CF B

1 Temmuz 2009 yılında Atl. Albacete

28 Temmuz 2011 yılında Real Zaragoza B

30 Ocak 2012 yılında M. Petah Tikva

30 Haziran 2012 yılında Real Zaragoza B

1 Temmuz 2012 yılında Bnei Yehuda

1 Temmuz 2015 yılında B. Jerusalem

18 Ağustos 2016 yılında H Rishon leZion

16 Temmuz 2017 yılında H. Petah Tikva

1 Temmuz 2018 yılında Hapoel Haifa

13 Temmuz 2022 yılında Ness Ziona

1 Şubat 2023 yılında Hapoel Hadera

Ness Zamir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ness Zamir şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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