Nestor Breitenbruch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nestor Breitenbruch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nestor Breitenbruch kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nestor Breitenbruch ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nestor Breitenbruch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nestor Breitenbruch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nestor Breitenbruch

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nestor Breitenbruch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nestor Breitenbruch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nestor Breitenbruch 13 Eylül 1995 tarihinde Posadas, Misiones şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Néstor Adriel Breitenbruch şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nestor Breitenbruch Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Nestor Breitenbruch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nestor Breitenbruch'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nestor Breitenbruchboyu ve yaşı kaç

Nestor Breitenbruch Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nestor Breitenbruch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Nestor Breitenbruch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nestor Breitenbruch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Quilmes

31 Aralık 2015 yılında Indep'te II

19 Ocak 2018 yılında Tigres UANL

20 Ocak 2018 yılında Correcaminos

30 Haziran 2019 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2019 yılında Godoy Cruz

30 Ocak 2020 yılında Tigres UANL

31 Ocak 2020 yılında Defensa

1 Temmuz 2021 yılında Godoy Cruz

27 Ocak 2023 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2023 yılında Godoy Cruz

Nestor Breitenbruch kimdir

Nestor Breitenbruch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nestor Breitenbruch şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nestor Breitenbruch nereli

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