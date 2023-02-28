Nestor Camacho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nestor Camacho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nestor Camacho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nestor Camacho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nestor Camacho 15 Ekim 1987 tarihinde Villa Florida şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Néstor Abraham Camacho Ledesma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nestor Camacho Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RMC SPORTS yapmaktadır. Nestor Camacho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nestor Camacho'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nestor Camacho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nestorcama10/

http://www.facebook.com/NestorCamachoOficial

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Nestor Camacho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nestor Camacho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nestor Camacho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nestor Camacho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Libertad

1 Temmuz 2009 yılında Rubio Ñú

1 Şubat 2011 yılında Newell's

1 Ocak 2012 yılında Libertad

12 Ağustos 2013 yılında Deportivo Cali

30 Haziran 2014 yılında Libertad

23 Temmuz 2015 yılında Avaí FC

16 Ocak 2016 yılında Guaraní

1 Temmuz 2017 yılında Olimpia

14 Temmuz 2022 yılında Guaraní

Nestor Camacho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nestor Camacho şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Nestor Camacho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 10 numaralı formasıyla 4 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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