Nestor Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nestor Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nestor Gimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nestor Gimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nestor Gimenez 24 Temmuz 1997 tarihinde Itá şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Néstor Rafael Giménez Florentín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nestor Gimenez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nestor Gimenez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Nestor Gimenez'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nestor Gimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nestor Gimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nestor Gimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nestor Gimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Libertad

1 Temmuz 2019 yılında Nacional

31 Aralık 2020 yılında Libertad

1 Ocak 2021 yılında Tacuary FBC

31 Aralık 2022 yılında Libertad

Nestor Gimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nestor Gimenez şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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