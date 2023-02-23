Nestori Kekonen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nestori Kekonen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nestori Kekonen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nestori Kekonen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nestori Kekonen 2 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nestori Kekonen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 12 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Nestori Kekonen'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nestori Kekonen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nestori Kekonen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nestori Kekonen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nestori Kekonen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2020 yılında AC Oulu

Nestori Kekonen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nestori Kekonen şuan AC Oulu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nestori Kekonen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U16 takımında 17 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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