Nestorly Lumbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nestorly Lumbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nestorly Lumbu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nestorly Lumbu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nestorly Lumbu 5 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nestorly Lumbu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nestorly Lumbu'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nestorly Lumbu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nestorly Lumbu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nestorly Lumbu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nestorly Lumbu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Vierzon FC

2 Ağustos 2021 yılında SC YF Juventus

15 Ocak 2023 yılında CSC Selimbar

Nestorly Lumbu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nestorly Lumbu şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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