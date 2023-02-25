Nestory İrankunda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nestory İrankunda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nestory İrankunda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nestory İrankunda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nestory İrankunda 9 Şubat 2006 tarihinde Kigoma şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avustralya,Tanzanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nestory İrankunda Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Nestory İrankunda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 27 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Nestory İrankunda'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nestory İrankunda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nestory İrankunda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nestory İrankunda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nestory İrankunda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Eylül 2021 yılında Adelaide United

Nestory İrankunda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nestory İrankunda şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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