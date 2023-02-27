Neta Lavi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neta Lavi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neta Lavi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neta Lavi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neta Lavi 25 Ağustos 1996 tarihinde Ramat haShofet şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da נטע לביא şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neta Lavi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Neta Lavi'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Neta Lavi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Neta Lavi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Neta Lavi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neta Lavi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Maccabi Haifa

27 Ocak 2023 yılında Gamba Osaka

Neta Lavi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neta Lavi şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Neta Lavi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Haifa

İsrail takımında 12 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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