Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Güçlü şekilde karşılık vereceğiz

Gerginliğin artmasından yana olmadıklarını ifade eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'i hedef alanların "ağır bedel" ödeyeceğini sözlerine ekleyerek gözdağı verdi.

Netanyahu, İsrail topraklarını, askerlerini ve İsraillileri hedef alan saldırılara göz yummayacaklarını vurgulayarak, Gazze'den atılan roketlere "güçlü şekilde" karşılık vereceklerini belirtti.

İsrail ve Gazze'deki Filistinli gruplar arasındaki çatışmanın bir süre devam edebileceğini ifade eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklaması tepki çekti.

Filistinli yetkililer açıkladı! İsrail'in hava saldırısında 20 Filistinli öldü

NE OLMUŞTU?

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

Sürenin dolmasının ardından İsrail ordusu, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiğini duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğrulamış, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirtmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze'de gerçekleşen ve nedeni bilinmeyen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu da düzenlediği hava saldırısında "3 Hamas üyesinin" öldürüldüğünü kaydetmişti.

İsrail güçleri tarafından Gazze şeridine başlatılan hava saldırısına ilişkin bilgi veren Filistinli yetkililer, son duruma ilişkin 9'u çocuk 20 Filistinlinin öldüğünü açıklamıştı. Saldırılarda 65 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.