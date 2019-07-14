Netanyahu’dan Hizbullah’a Lübnan’a saldırı tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail'i hedef alma tehdidine karşılık olarak İsrail'in Lübnan'a saldıracağını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail'e saldırı tehditlerine yanıt verdi. Netanyahu, haftalık kabine toplantısında Nasrallah'ın saldırı başlatması durumunda İsrail'in Lübnan'a ağır bir saldırı düzenleyeceğini ifade etti. Netanyahu, "Hizbullah aptalca İsrail'e saldırmaya cesaret ederse, onu ve Lübnan'a ağır bir askeri darbe ile vururuz" dedi.

Hassan Nasrallah, Cuma günü İsrail'in Hizbullah'a ve Lübnan'a 2006 yılında başlattığı saldırının 13'üncü yıl dönümünde İsrail'e saldırı düzenlemekle tehdit etmişti. Nasrallah, ayrıca ABD ve İran arasında çıkacak olası bir savaş sonrasında İsrail'in yok olacağını söylemişti.

Kaynak: İHA