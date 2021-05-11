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  3. Son dakika | Netanyahu'dan skandal açıklama: Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle saldıracağız

Son dakika | Netanyahu'dan skandal açıklama: Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle saldıracağız

Son dakika haberi... İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada "Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Son dakika | Netanyahu'dan skandal açıklama: Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle saldıracağız

Son dakika haberi... İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada "Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da ülkesinin şimdiye kadar Gazze'deki hedeflere yönelik saldırılarının "sadece başlangıç" olduğunu belirtti.

Gantz'in ardından açıklama yapan İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, "Gazze'de 500 hedefi vurduk, onlarca teröristi öldürdük ve çok sayıda altyapı tesisini imha ettik" dedi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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