Netanyahu'nun eşinden şok hareket! İkram edilen ekmeği yere attı

Netanyahu, eşi Sara Netanyahu ile birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Kiev'e gitti.

Fakat yolculuk esnasında birtakım krizler yaşandı, özellikle de uçak Kiev'e indiğinde Netanyahu ve eşine, geleneksel karşılama seromonisi düzenlendi.

SARA NETANYAHU EKMEK PARÇASINI YEMEYİP YERE ATTI

Bu karşılamada ikiliye, ‘karavay’ isimli geleneksel ekmek ikram edildi. Sara Netanyahu'nun ise ekmekten bir parça koparıp, yemeden yere attığı görüldü.

PİLOTLARA SİNİRLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İsrail basını, Sara Netanyahu'nun, Kiev'e gitmeden önce uçakta keyifsiz olduğunu belirtti.

Buna neden olarak ise biniş esnasında uçağın pilotunun, Sara Netanyahu'yu ‘ismiyle karşılamaması' gösterildi. Daha sonra Sara Netanyahu’nun, pilotların bulunduğu kokpite girmesine de izin verilmeyince ‘iyice sinirlendiği’ ortaya çıktı.

VERİLEN EKMEĞİ YEMEMEK BÜYÜK KABALIK OLARAK KABUL EDİLİYOR

Ukrayna'nın geleneklerine göre ikram edilen 'karavay' isimli ekmeğin yenmemesi ise büyük kabalık olarak kabul ediliyor.

Asıl merak edilen ise yaşanan bu olaydan sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin etkilenip etkilenmeyeceği...