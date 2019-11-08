Netaş, AB’nin Health 5G konsorsiyumuna girdi

Netaş bulut teknolojileri, IoT ve dijital dönüşümündeki uzmanlığı ve sağlık sektöründeki deneyimi ile AB'nin Health 5G konsorsiyumuna katıldı. Sağlık sektöründe acil ve evde bakıma dair akıllı altyapı sistemleri geliştirmek üzere kurulan konsorsiyumda Netaş, sağlık hizmeti veren firmaların sensörlerinden gelen verileri bulutta toplayarak IoT platformu ION'da işleyip anlamlı hale getirecek.

Netaş, dünyanın pek çok ülkesinden 32 kuruluş tarafından oluşturulan Health 5G konsorsiyumunun da kurucuları arasında yer aldığı açıklandı. Sağlık sektöründe acil ve evde bakıma dair akıllı altyapı sistemleri geliştirilen proje kapsamında Netaş, sağlık hizmeti veren firmaların sensörlerinden gelen verileri bulutta toplayarak IoT platformu ION'da işleyip anlamlı hale getirecek.

Health 5G projesinin 3 yıl süreceği bilgisini veren Netaş AR-GE Genel Müdür Vekili Bülent Kemal Mutlu, "Netaş, sağlık sektörünün dijital dönüşümünde aktif rol alıyor ve bu alandaki gelişmelere liderlik ediyor. Bugüne kadar toplam 5 şehir hastanesinin akıllı altyapı hizmetlerini Netaş olarak biz sağladık. Bu alandaki liderliğimizi yer aldığımız uluslararası konsorsiyumlarda da ortaya koyuyoruz. Son olarak bulut teknolojileri, IoT, dijital dönüşüm ve sağlık sektöründeki deneyimimiz ile AB'nin Health 5G konsorsiyumunun kurucuları arasında yer aldık. Health 5G; sağlık sektöründe, acil ve evde bakıma odaklanılıyor. Netaş, projede diğer firmaların sensörlerinden gelen verilerin bulutta toplayarak IoT platformu ION'da işleyip anlamlı hale getirecek. Örneğin, risk grubundaki bir kişiye yerleştirilen giyilebilir sensörden hastanın kalp atışı ve lokasyonu ile ilgili bilgi takibi yapılacak.

Bir kalp krizi halinde nabızda anormallik fark edilip, ION üzerinden aciliyet tespit edilecek ve acil yardım ekiplerine haber verilecek. Sağlık sektörünün geleceğini kurgulayan projenin, 2021 yılına kadar devam etmesi öngörülüyor. Netaş olarak, teknoloji alanında yeni ufuklar açarak Türkiye'yi bölgenin yüksek teknoloji merkezi haline getirme hedefine doğru yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: İHA