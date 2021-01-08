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  3. Netflix'in yeni oijinal yapımı Azizler yayında! İşte Azizler film konusu

Netflix'in yeni oijinal yapımı Azizler yayında! İşte Azizler film konusu

Başarılı oyuncu kadrosu ile merak uyandıran Azizler filmi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Netflix orijinal yapımı etiketi taşıyan "Azizler" filmi bugün itibari ile izleyici karşısında olacak. İşte azizler filmi konusu...

Netflix'in yeni oijinal yapımı Azizler yayında! İşte Azizler film konusu

2020'nin son ayına damgasını vuran "Bir Başkadır" dizisinin yönetmeni Berkun Oya'nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Taylar Biraderler olarak tanınan Durul Taylan ve Yağmur Taylan'ın oturduğu, Netflix'in yeni projesi "Azizler" yayına girdi.

AZİZLER FİLMİ NETFLİX'TE İZLEYİCİ İLE BULUŞTU

Taylan Biraderler'in, 2009 yılında çektikleri  "Vavien" filminden sonra çektikleri ilk film olma özelliği taşıyan "Azizler" Netfilix platformunda seyirci karşısına çıktı.

Filmin oyuncu kadrosunda ise Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman, İrem Sak, İlker Aksum, Gülçin Santırcıoğlu, Hülya Duyar, Göktuğ Yıldırım ve Helin Kandemir gibi birbirinden başarı isimler yer alıyor.

AZİZLER FİLM KONUSU

Gençlik yıllarının artık sonuna gelen Aziz, hayatından hiç memnun değildir. Yıllardır sevmediği bir işte çalışmaktadır ve gençliğinde kendisi için kurduğu mesleki hayallerden oldukça uzaktır. Sevgilisi Burcu ile dört yıldır süren ilişkisinin ise artık sonlanması gerektiğini fark eder…

Netflix'in yeni oijinal yapımı Azizler yayında! İşte Azizler film konusu

Yalnız kalmaya, kendisiyle vakit geçirmeye, özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sonunda, en çaresiz anında, karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar, ancak Aziz’in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Katlanmak zorunda kalacağı sonuçlar, Aziz’in hayatını büsbütün değiştirecektir.

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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