ABD'li teknoloji ve medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketi Netflix'in yeni dizisi 50m2, hem oyuncu kadrosuyla hem de konusuyla dikkat çekti. Dizi, 27 Ocak çarşamba günü platformda izleyiciyle buluştu. Merakla beklenen 50m2 yayınlanmasının ardından sosyal medyada çok konuşuldu. Peki Netflix 50m2 dizinin konusu ne? | 50m2 oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

NETFLİX 50M2 DİZİSİNİN KONUSU NE?

Netflix'in yeni dizisi 50m2, hayatı için kaçmak durumunda olan Gölge (Engin Öztürk) isimli gizemli bir tetikçinin hikâyesini anlatıyor.

Engin Öztürk'ün hayat verdiği Gölge, uzun süredir kayıp olan babası gibi davranan Servet'in ihaneti sonrası, kendini aniden yabancı bir mahallede 50 metrekarelik bir terzi dükkanında yaşarken bulur.

Durum düzelene kadar orada saklanırken, mahalledekilerin kendisini ölen dükkân sahibinin oğlu olduğunu düşündüklerini öğrenir. Ancak, bu kimliği korumanın düşündüğü kadar kolay olmayacağını çabucak anlar. Bu yeni mahallede ne kadar yaşarsa, geçmişine ve gerçek kimliğine dair sırları o kadar çok keşfedecek, etrafındakilere o kadar çok yardım edecek ve bir o kadar başka birine dönüşecektir.

50M2 OYUNCULARI KİMLER?

Engin Öztürk - Gölge / Adem

Aybüke Pusat - Dilara

Cengiz Bozkurt

Kürşat Alnıaçık - Servet

Tolga Tekin

Özgür Emre Yıldırım

Hasan Yalnızoğlu

Murat Kılıç

Gaye Gürsel

Yiğit Kirazcı

Tuğçe Karabacak

Cansu Dağdelen

Tuncay Beyazıt

50M2 NEREDE ÇEKİLDİ?

50m2 dizisinin çekimleri İstanbul'da yapıldı. Dizinin birçok sahnesi, Avrupa Yakası'nda yer alan Fatih ve Beyoğlu ilçelerinin eski mahallelerinde çekildi.

NETFLİX'İN TÜRK YAPIMLARINI EN ÇOK İZLEYEN 20 ÜLKE

Netflix'in sunduğu orijinal ve lisanslı Türk yapımlarını en çok izleyen 20 ülke içerisinde alfabetik sırayla ABD, Arjantin, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Fransa, Hindistan, İspanya, İtalya, Kanada, Kolombiya, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan ve Şili gibi dünyanın pek çok farklı noktası yer alıyor. Türkiye'deki yatırımlarını arttırmaya devam eden şirket, kısa süre önce Türkiye'de 10 yeni orijinal yapıma imza atacağını da duyurmuştu.