Netflix abone sayısı 3 ayda tavan yaparak 232.5 milyon kullanıcıya ulaştı!

Dünya çapında en çok kullanılan dizi ve film platformu Netflix'in abone sayısı 2023 yılının ilk çeyreğinde 1.8 milyon kişiye ulaşarak abone sayısını 232.5 milyona ulaştırmayı başardı.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Netflix abone sayısı 3 ayda tavan yaparak 232.5 milyon kullanıcıya ulaştı!

Dünya'nın en çok takip edilen ve 7 kıtada milyonlarca abonesi bulunan Netflix, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3.7 artışla 8.2 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 7.9 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Şirketin net kârı ise ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.3 azalışla 1.3 milyar dolara geriledi. Netflix'in geçen yılın ilk çeyreğindeki net kârı 1.6 milyar dolar olmuştu. Firmanın hisse başına düşen kârı da aynı dönemde 3.53 dolardan 2.88 dolara indi.

Netflix abone sayısı 3 ayda tavan yaparak 232.5 milyon kullanıcıya ulaştı!

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 1.8 MİLYON YENİ ABONE

Netflix'in abone sayısı ise yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1.8 milyon kişi arttı. Şirketin dünya genelindeki abone sayısı 232.5 milyona yükseldi. Öte yandan, yılın ilk çeyreğinde dört ülkede ücretli şifre paylaşımı başlattığını anımsatan Netflix, uygulamayı ikinci çeyrekte ABD de dahil diğer ülkelere genişleteceğini duyurdu.

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