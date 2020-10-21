Netflix BKM ortak yapımı yerli dizi: 50 Metrekare

Senaryosunu Leyla ile Mecnun'un senaristi olan Burak Aksak'a ait dizinin, yönetmenliğini ise İşler Güçler dizisinin yönetmeni Selçuk Aydemir yapıyor.

NETFLİX BKM ORTAK YAPIMI YENİ YERLİ YAPIM

Netflix'in BKM ile hazırladığı dizi kara mizah türünde olacak. Konusu ise patronlarına ihanet eden bir kiralık katil, boş bir terzi dükkânında saklanır. Herkes onu merhum dükkân sahibinin oğlu sanınca, o da bu kimliğe bürünmeye karar verir.

Dizi iki sezon olarak planlanıyor. Başrollerini Engin Öztürk, Aybüke Pusat'ın yer aldığı oyuncu kadrosunda ise Cengiz Bozkurt, Yiğit Kirazcı, Kürşat Alnıaçık, Özgür Emre Yıldırım, Hasan Yalnızoğlu, Gaye Gürsel, Tuğçe Karabacak, Murat Kılıç, Cansu Dağdelen, Tuncay Beyazıt ve Tolga Tekin gibi isimlere yer verildi.