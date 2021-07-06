Netflix duyurdu! Merakla beklenen Aşk 101 dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu!

Netflix'te yayınlanan ve ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi Aşk 101'in 2. sezonu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyordu.

Geçtiğimiz yıl 24 Nisan'da Netflix platformunda yayınlanan ve 8 bölümden oluşan ilk sezon senaryosunu Meriç Acemi yazarken yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız yaptı.

Hikayesiyle ve başarılı oyuncu kadrosuyla oldukça beğenilen dizinin 2. sezon çekimleri tamamlanmış ve ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Netflix Türkiye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu merakı giderdi.

YENİ SEZON 30 EYLÜL'DE

Netflix'in yayınladığı tarih duyurusuna göre, çekimleri tamamlanan ve merakla beklenen dizi Aşk 101'in 2. sezon tarihi 30 Eylül olarak belirlendi.

AŞK 101 KONUSU

1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor.

1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.

AŞK 101 yeni sezon ne zaman çıkacak 2021? AŞK 101 yeni sezon gelecek mi 2021?