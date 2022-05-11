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Abone kayıpları sonrası Netflix'ten dikkat çeken hamleler! Parola paylaşımı kalkıyor, reklamlar geliyor

Sosyal medya platformu Netflix son dönemde ciddi düşüşler yaşadığı abone kayıplarıyla ilgili harekete geçti. Buna göre parola paylaşımı kalkacak, reklamlar gelecek ve ücretler düşürülecek.

Abone kayıpları sonrası Netflix'ten dikkat çeken hamleler! Parola paylaşımı kalkıyor, reklamlar geliyor

Sosyal medya platformu olan Netflix , yayın tarihinden bu yana ilk defa 200.000 üye kaybettiklerini açıkladı. Açıklamalarının ardından hisselerinde de değer kaybeden Netflix yeni düzenlemeler için harekete geçti. Netflix CEO'su Reed Hastings, bu düzenlemeyle birlikte artık parola paylaşımları yapılmayacağını , reklamların geleceğini ve ücretlerin azaltılacağını belirtti.

Abone kayıpları sonrası Netflix'ten dikkat çeken hamleler! Parola paylaşımı kalkıyor, reklamlar geliyor

RAKİPLER ÖRNEK ALINCAK

Netflix yöneticileri bu uygulamaların yıl sonunun son 3 ayında gelebileceği haberini verdi. 

Netflix'in reklam destekli daha az ücret ödenerek kullanılacak olan bu uygulama da diğer rakiplerini örnek alacağı beleniyor.

Çalışanlara gönderdiği notta yöneticiler, HBO ve Hulu’nun reklam destekli bir hizmet sunarken güçlü marka olmayı sürdürebildiklerini yazdı. Notta, Apple dışındaki her büyük yayın şirketi, reklam destekli bir hizmet duyurdu. İyi bir nedenle, insanlar daha düşük fiyatlı seçenekler istiyor” diye belirtildi.

Netflix geçen ay parolasını başkaları ile paylaşan kullanıcılardan daha yüksek ücret alınacağı haberini vermişti.

Güncel Netflix ücretleri:

Temel üyelik: 37,99 TL/ay - Tek cihaz, 

Standart HD: 57,99 TL/ay - İki cihaz, 

Özel Ultra HD: 77,99 TL/ay - 4 cihaz

Abone kayıpları sonrası Netflix'ten dikkat çeken hamleler! Parola paylaşımı kalkıyor, reklamlar geliyor

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