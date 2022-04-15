Cem Yılmaz'ın sevilen filmleri Gora ile Arif V 216 filmlerinde yer alan Erşan Kuneri karakteri dizi oluyor. Geçtiğimiz yıl çekimleri başlayan ve Netflix platformunda yayınlanacak olan dizinin ne zaman izleyicisi ile buluşacağı da belli oldu. Cem Yılmaz'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama sonrası Netflix Erşan Kuneri ne zaman çıkacak, çıkıyor 2022? Erşan Kuneri dizisi ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtları haberimizde...

NETFLİX ERŞAN KUNERİ NE ZAMAN ÇIKACAK, ÇIKIYOR 2022 ? ERŞAN KUNERİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Cem Yılmaz'ın başrolünü oynadığı Netlix platformunda yayınlanacak olan Erşan Kuneri dizisi 13 Mayıs 2022 Cuma günü izleyici ile buluşacak.

Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dizinin afişini paylaşarak," Geliyorum :) Hayır o anlamda değil 13 Mayıs ‘ta geliyorum." ifadelerini kullandı.

Geliyorum :) Hayır o anlamda değil 13 Mayıs ‘ta geliyorum. pic.twitter.com/9zVPqxDN94 — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) April 15, 2022

ERŞAN KUNERİ DİZİSİ OYUNCULARI

- Cem Yılmaz

- Nilperi Şahinkaya

- Uraz Kaygılaroglu

- Ezgi Mola

- Çağlar Çorumlu

- Zafer Algöz

- Merve Dizdar

- Can Yılmaz

- Bülent Şakrak

- Baran Akbulut

- Tarkan

Erşan Kuneri karakterinin yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Erşan Kuneri'nin yazdığı mektupta ise şu ifadeler yer alıyor: "Yine daktilonun başındayım. Yazıhanedeyim. 'Doyamadım' filmimiz acayip bir iş yaptı ortalık yıkıldı. Toparladık gibi. Mami de memnun. Miki Bar da çok iyi gidiyor. Acısıyla tatlısıyla ne 2 seneydi be. 7 film yaptık toplam bu 2 sene. Ben varım, Muammer var, Alev, Seyyal, Feride, Tumtum, Altın ve Payro. Alev'e Kuru Murat'ı anlatırken ne demiştim bizim neyimiz eksik en güzellerini yaparız demiştim. Payro Kemal ile daha dün görüştüm yine setlerde haylaz. Abi diyor Blue Box'ı Erman'da ilk sen kullandın herkes şimdi uçma peşinde dedi. Komedi, macera, aşk, intikam.. 7 film… Bazılarını 3 günde çektik bazılarını 40 günde. Bazen 40 gün emek verirsin 40 yıl unutulmaz.

Ben Erşan Kuneri, bir yıldız olduğum kadar bir sinema emekçisiyim. 40 yıl sonra biri bulsa filmlerimizi izlese bugünleri yad etse ne sevinirim. Düşünsenize yıl olmuş 2022, biz belki yokuz. Ama filmimiz oynuyor bir yerlerde. Ne güzel olurdu. Bir yere not edin 13 Mayıs 2022 geçen Alev'in yıldız haritasında çıktı, belli mi olur o gün bugündür belki. Hepinizi çok sevdim ve seviyorum, seveceğim. Beni gördüğünüz yerde izleyin bundan daha güzel hediye olmaz bana. Göklerdeki değil yanı başınızdaki yıldızınız. Erşan Kuneri. 1982/ İstanbul"