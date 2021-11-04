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Netflix Games nedir, ücretli mi? Netflix Games nasıl oynanır?

Dünyanın en popüler dizi ve film platformu Netflix yeni bir girişime imza atıyor. Vatandaşlar 'Netflix Games'in ne olduğunu merak ediyorlar. Peki, Netflix Games nedir, ücretli mi? Netflix Games nasıl oynanır? Detaylar haberimizde...

Netflix Games nedir, ücretli mi? Netflix Games nasıl oynanır?

Netflix yeni servisinin duyurusunda bulundu. Popüler dizi ve film platformu oyun sektörüne de el atıyor. Kullanıcılar 'Netflix Games'in nasıl bir uygulama olduğu konusunda bilgi sahibi değiller. Bu bağlamda 'Netflix Games nedir, ücretli mi? Netflix Games nasıl oynanır?' sorularını haberimizde yanıtlıyoruz. İşte detaylar...

Netflix Games nedir, ücretli mi? Netflix Games nasıl oynanır?

NETFLIX GAMES NEDİR?

Netflix Games, dizi ve platform uygulaması Netflix'in yarattığı oyun uygulamasıdır. Netflix yapımlarının oyun versiyonları bu uygulamada yer alacaktır. Yeni açılan uygulamada şu an için beş oyun bulunuyor.

Netflix Games nedir, ücretli mi? Netflix Games nasıl oynanır?

NETFLIX GAMES ÜCRETLİ Mİ?

Oyunları oynamak için sadece Netflix üyeliği yeterli oluyor. Uygulama için ekstra bir ücret verilmesi gerekmiyor. Reklamlar veya uygulama içi satın alımlar da bulunmuyor.

Netflix Games nedir, ücretli mi? Netflix Games nasıl oynanır?

NETFLIX GAMES NASIL OYNANIR?

Netflix Games için Netflix hesabında oturum açılarak, profile giriş yapılması gerekiyor.

Android cep telefonu kullanıcısı üyeler, indirecekleri oyunları seçebilecekleri ayrı bir oyun satırı ve sekmesi görecekler.

Android tablet kullanan üyeler ise ayrı bir oyun satırı görecek veya indirip oynayacakları oyunları Kategoriler menüsünden seçebilecekler.

Oyunların varsayılan dili, otomatik olarak kullanıcıların Netflix profilinde belirttiği tercihe uygun şekilde olacak. Tercih edilen dil henüz mevcut değilse oyunların varsayılan dili İngilizce olacak.

Netflix Games nedir, ücretli mi? Netflix Games nasıl oynanır?

NETFLIX GAMES'TE HANGİ OYUNLAR OYNANACAK?

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın her yerindeki Netflix üyeleri şu beş mobil oyunu Android cihazlarda oynayabilecekler:

  • Stranger Things 1984 (BonusXP)
  • Stranger Things 3: The Game (BonusXP)
  • Shooting Hoops (Frosty Pop)
  • Card Blast (Amuzo & Rogue Games)
  • Teeter Up (Frosty Pop)

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