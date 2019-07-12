Netflix pazarlama kurulu başkanlığına Jackie Lee-Joe atandı

Netflix, 2015 yılından beri BBC'de çalışan Jackie Lee- Joe'yu yeni pazarlama kurulu başkanı (CMO) olarak atadıklarını duyurdu.

Netfilix'in baş içerik görevlisi Ted Sarandos, "Jackie global deneyimi olan ve oldukça orijinal düşüncelere sahip biri bu özellikler de onu bizim yeni pazarlamacımız yaptı. Jackie'yle marka çalışmaları ve içeriklerimizi en yaratıcı yoldan tüm dünyadaki kullanıcılarımızla paylaşmak için çok heyecanlıyım" dedi.

DHA